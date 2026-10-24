Биофармацевтическая компания AstraZeneca планирует инвестировать около 50 млн долларов в клинические исследования в Абу-Даби, ОАЭ, в партнерстве с Cleveland Clinic Abu Dhabi. В ближайшие годы в эмирате должны провести около 30 исследований, направленных на совершенствование лечения сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний, сообщает The National.

Оценка шести исследований завершена

Международный исполнительный вице-президент AstraZeneca Искра Реич заявила, что инвестиции рассчитаны на несколько следующих лет. По ее словам, компания уже завершила оценку возможности проведения шести исследований и планирует начать первое из них до конца года.

Инициативу поддерживает Департамент здравоохранения Абу-Даби. Реич отметила, что расширение клинических исследований может дать большему числу местных пациентов возможность участвовать в глобальных испытаниях. Оно также может усилить сбор данных, релевантных для местного населения и системы здравоохранения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 34% всех смертей в стране.

ИИ для исследования гипертонии

AstraZeneca также объявила о глобальном сотрудничестве с Oracle. Ее первая программа пройдет в Абу-Даби при участии M42 и будет посвящена лечению гипертонии и клиническим исследованиям.

В рамках программы планируют использовать искусственный интеллект и данные реальной клинической практики для изучения возможностей ранней диагностики, отбора участников клинических испытаний и мониторинга безопасности. По словам Реич, связанные медицинские записи, геномные данные граждан ОАЭ, регуляторная система и исследовательская сеть делают страну подходящей площадкой для таких проектов. Она добавила, что раннее выявление заболеваний может улучшить результаты лечения и помочь системе здравоохранения более эффективно использовать финансирование.

Читай нас в