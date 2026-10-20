Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk заявила, что ее экспериментальный препарат от ожирения CagriSema в новом послестадийном анализе данных исследования поздней фазы продемонстрировал среднюю потерю 25% массы тела среди женщин за 68 недель. Об этом сообщает CNBC.

Результаты анализа

В анализе примерно 2300 женщин с ожирением или избыточным весом CagriSema был связан со снижением веса в среднем на 25%, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 3%. Расчет был сделан для сценария, при котором все участницы непрерывно продолжали лечение.

Отдельно компания проанализировала данные около 1900 женщин в зависимости от менопаузального статуса. За 68 недель снижение веса составило 26,7% среди женщин до менопаузы, 24,8% — в перименопаузе и 23,1% — после менопаузы. В соответствующих группах плацебо показатель был около 2%.

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Состав препарата и предыдущие данные

CagriSema сочетает семаглутид — действующее вещество препаратов Wegovy и Ozempic — с кагрилинтидом, который воздействует на амиллиновый путь. Амиллин — это гормон, выделяемый поджелудочной железой вместе с инсулином и помогающий регулировать чувство голода и насыщения.

По данным Novo Nordisk, в обоих новых анализах препарат также связывали с уменьшением абдоминального жира, которое оценивали по окружности талии. Компания подчеркнула, что для подтверждения гипотез, сформулированных после исследования, необходима дальнейшая работа.

Первоначальные результаты исследования третьей фазы с участием примерно 3400 взрослых показали среднюю потерю веса на 22,7% через 68 недель против 2,3% в группе плацебо. Около 67% участников того исследования составляли женщины.

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