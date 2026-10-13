В США компания CVS Health согласилась выплатить 315 млн долларов для урегулирования исков, в которых ее обвиняли в незаконном отпуске рецептов на опиоиды и другие контролируемые вещества. О договоренности Министерства юстиции США с аптечной сетью сообщает The Hill.

Иск бывшей сотрудницы

Соглашение урегулирует иск, который в 2019 году подала бывшая сотрудница CVS Хиллари Истрайт. Она воспользовалась положением Закона о ложных требованиях, позволяющим частным лицам подавать иски от имени Соединенных Штатов. Договоренность также охватывает иск федерального правительства против CVS Health, поданный в 2024 году.

По утверждениям истцов, аптечная сеть сознательно отпускала рецепты на контролируемые вещества без законной медицинской цели, недействительные рецепты или рецепты, выданные не в соответствии с общепринятой профессиональной практикой. В исках также утверждалось, что корпоративные показатели эффективности CVS якобы побуждали к таким действиям для увеличения прибыли.

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Дополнительные меры защиты

Соглашение не означает признания CVS Health вины. В то же время оно предусматривает дополнительные меры защиты, чтобы опиоиды и другие контролируемые вещества отпускались только при медицинской необходимости. Помощник генерального прокурора США Бретт Шумейт заявил, что меры, в частности проактивный мониторинг моделей назначения опиоидов, должны усилить защиту пациентов и федеральных программ здравоохранения.

В CVS Health заявили, что не согласны с претензиями правительства и что урегулирование не предусматривает признания неправомерных действий. Компания отметила, что ее более 27 тыс. фармацевтов проходят подготовку по безопасному и надлежащему использованию медикаментов, а сама сеть внедрила программы для поддержки их решений.

Ранее CVS согласилась выплатить 4,9 млрд долларов штатам и другим политическим подразделениям после более чем 3 тыс. индивидуальных исков в 2022 году. Подобные урегулирования исков об опиоидах в последние годы заключали Walgreens, Kroger и Walmart.

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