В Пакистане Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) выпустило новое уведомление, вводящее более строгий регуляторный надзор за восемью категориями распространенных товаров для здоровья. Как сообщает The Express Tribune, решение направлено на улучшение качества продукции и защиту общественного здоровья.

Товары под новым надзором

По данным источников издания, среди товаров, на которые распространяется новый подход, — витамины, пищевые добавки, лечебное мыло, шампуни и специализированное молоко для младенцев. В материале приведена лишь часть категорий, охваченных уведомлением.

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Требования к производству и продаже

Согласно обновленной регуляторной системе, товары, охваченные уведомлением, будут подпадать под применимые требования к регистрации, одобрению и контролю качества перед производством или продажей в Пакистане.

Изменения должны обеспечить, чтобы продукция с медицинскими или терапевтическими заявлениями соответствовала установленным стандартам качества.

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