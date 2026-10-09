В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило иммунотерапевтический препарат атезолизумаб в комбинации с химиотерапией на основе фторпиримидина и оксалиплатина. Схема предназначена для адъювантного лечения после операции пациентов с раком ободочной кишки III стадии, опухоли которых имеют дефицит системы репарации неспаренных оснований ДНК (dMMR), сообщает News-Medical.

Данные исследования ATOMIC

Основанием для решения стали результаты исследования III фазы Alliance ATOMIC (A021502), спонсором которого был Национальный институт рака США. Испытание проводилось в партнерстве с Genentech, входящей в Roche Group, и немецкой группой Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie.

С сентября 2017 года по январь 2023 года в исследовании приняли участие 712 пациентов в Соединенных Штатах и Германии. Исследователи сравнивали стандартную адъювантную химиотерапию с лечением, в которое добавили атезолизумаб.

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Согласно данным, опубликованным в The New England Journal of Medicine, добавление иммунотерапии снизило риск рецидива рака или смерти на 50%. Через три года без признаков заболевания оставались 86,3% пациентов в группе комбинированного лечения против 76,2% в группе только химиотерапии.

Кому предназначена новая схема

Основной конечной точкой исследования была выживаемость без признаков заболевания, а общая выживаемость и безопасность были вторичными показателями. Для пациентов с раком ободочной кишки III стадии стандартным адъювантным лечением долгое время была комбинация фторпиримидина и оксалиплатина, в частности режим FOLFOX.

В то же время опухоли с dMMR менее чувствительны к химиотерапии на основе фторпиримидина, а риск возвращения болезни сохраняется. Результаты ATOMIC стали первым продемонстрированным подтверждением пользы адъювантной иммунотерапии на ранней стадии dMMR-рака ободочной кишки.

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