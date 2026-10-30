В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отменило самые строгие предупреждения — так называемые black-box warnings — для трёх пластырей с эстрогеном, применяемых во время менопаузы. Ранее маркировка содержала предостережения о рисках сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и деменции, сообщает The Guardian.

Решение без заседания советников

Регулятор не созывал консультативный комитет перед принятием решения и во время брифинга не предоставил подробных данных о его научном обосновании. Отвечая на вопросы журналистов, представители FDA заявили, что могут предоставить доказательства позже.

Это не первое изменение маркировки препаратов для менопаузы: в феврале FDA убрало аналогичные предупреждения с шести средств. Исследовательница медицинских услуг Йельской школы медицины Решма Рамачандран раскритиковала недостаточную прозрачность таких решений. По её словам, общее снятие предостережений без чёткого обоснования может ввести пациенток в заблуждение и преуменьшить возможный вред, в том числе для людей с гормоночувствительным раком в анамнезе.

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Спрос на пластыри вырос

Заместительница директора Центра оценки и исследований лекарств FDA Сара Ибрагим заявила, что прежние предостережения в некоторых случаях слишком широко описывали риски. По её словам, обновлённые данные иначе оценивают соотношение пользы и рисков для многих здоровых женщин младше 60 лет, у которых с начала менопаузы прошло менее 10 лет.

После изменения маркировки в феврале спрос на пластыри с эстрадиолом существенно вырос, и пациентки во многих регионах не могли получить привычные препараты в своих аптеках. Заместительница директора Национального института здоровья детей и развития человека Дороти Финк сообщила, что за последний год производство пластырей с эстрогеном удвоили, а FDA работает с производителями над дальнейшим наращиванием поставок.

Пластыри с эстрогеном обычно считают менее рискованными, чем синтетические пероральные препараты, поскольку гормон поступает в кровоток, минуя печень. В то же время исследования свидетельствуют, что при высоких дозах риски пластырей возрастают. FDA также рассматривает возможность безрецептурной продажи вагинальных препаратов с эстрогеном.

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