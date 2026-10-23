Фармацевтическая компания Gilead Sciences согласилась выплатить 45 млн долларов для урегулирования обвинений в выплате незаконных вознаграждений, которые, как утверждается, влияли на назначение препаратов, оплачиваемых программой Medicaid штата Техас. Об этом сообщает STAT News.

Иск штата и информатора

Штат Техас выдвигал претензии вместе с информатором, который также подал иск против Gilead. В иске утверждалось, что компания платила другой фирме за наем дипломированных медсестер, которые рекомендовали ее препараты.

В том же иске также заявлялось, что Gilead предлагала врачам бесплатные услуги поддержки, чтобы они назначали ее лекарства. Согласно иску, это приводило к подаче ложных заявлений на оплату в государственные программы.

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Дела о маркетинговых практиках

Издание отмечает, что Gilead стала очередной фармацевтической компанией, достигшей соглашения со штатом Техас по делу о маркетинговых практиках. Почти десять лет назад Health Choice Advocates и некоторые связанные с ней фирмы подали иски информаторов против нескольких производителей лекарств.

Они обвиняли компании в привлечении сторонних подрядчиков, которые направляли медсестер — по телефону или во время визитов на дом к пациентам — чтобы обеспечить продление рецептов.

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