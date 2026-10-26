В Мадриде, где проходит крупная онкологическая конференция, GSK ожидает, что в ближайшие недели может быть одобрен новый препарат компании для лечения рака лёгких. По данным STAT News, это может стать шестым онкологическим препаратом GSK, получившим одобрение.

События недели

За последнюю неделю один из препаратов GSK для лечения рака получил одобрение для другого типа опухолей. Компания также представила первые данные глобального исследования химиотерапевтического средства нового поколения, которое STAT News назвало перспективным.

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Ещё один препарат, лицензированный GSK, оказался в центре внимания президентской сессии крупной онкологической конференции в Мадриде. Эти сообщения касаются уже одобренного лечения, разработки нового средства и лицензированного компанией препарата.

Возвращение в онкологию

Около десяти лет назад GSK не работала в онкологии. Теперь, как отмечает STAT News, возвращение компании в это направление начинает приносить результаты.

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