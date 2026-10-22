Министерство здравоохранения Японии заявило, что документы, представленные компанией Kissei Pharmaceutical для одобрения препарата от васкулита Tavneos, могут вызывать сомнения в надежности данных. Ведомство планирует до конца года принять решение об административных мерах, которые могут включать отзыв одобрения препарата, сообщает The Japan Times.

Ограничения для новых пациентов

Министерство повторило рекомендацию медицинским учреждениям не начинать лечение Tavneos у новых пациентов. Препарат продает японская компания Kissei Pharmaceutical, штаб-квартира которой находится в городе Мацумото префектуры Нагано.

Tavneos вышел на японский рынок в июне 2022 года после одобрения министерством. В инструкции к препарату нарушение функции печени указано как серьезный побочный эффект.

Смертельные случаи и оценка регулятора

В мае Kissei Pharmaceutical сообщила, что 20 пользователей Tavneos умерли от нарушения функции печени. Позднее выяснилось, что один из этих случаев был вызван другим фактором. Министерство также сообщило о четырех дополнительных летальных случаях, поэтому общее число смертей от нарушения функции печени составляет 23. В шести случаях причинно-следственную связь с препаратом нельзя было исключить.

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Япония одобрила Tavneos на основании результатов клинического испытания, проведенного американской фармацевтической компанией, разработавшей препарат. Регуляторы США и Европы выражали обеспокоенность методологией исследования. Европейские органы в августе отозвали одобрение препарата, а американские рекомендовали его отозвать.

Японское Агентство по фармацевтике и медицинским изделиям, проанализировав отчет Kissei Pharmaceutical, заявило, что результаты испытания могут иметь проблемы с надежностью и их неуместно использовать как доказательство эффективности Tavneos. Агентство отметило, что меры безопасности, введенные с мая, дали определенный эффект, однако нарушение функции печени требует пристального внимания. Оно также не смогло сделать вывод о том, что польза препарата превышает его риски.

Для пациентов, уже получающих Tavneos для лечения тяжелых официально определенных неизлечимых заболеваний, министерство рекомендовало в качестве общего правила прекратить терапию или перейти на альтернативное лечение.

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