Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств рекомендовал предоставить разрешение на продажу перорального препарата Rasonque компании Revolution Medicines для лечения рака поджелудочной железы. Как сообщает Cyprus Mail, рекомендацию еще должна рассмотреть Европейская комиссия.

Препарат, химическое название которого — дараксонрасиб, в августе получил ускоренное одобрение в США после процедуры ускоренного рассмотрения Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Аналитики прогнозируют, что пиковый объем глобальных годовых продаж Rasonque может достичь 11,5 млрд долларов.

Планы выхода на рынок

Revolution Medicines готовится к широкому коммерческому запуску препарата в Европе без местного партнера по продажам. Калифорнийская компания сообщила, что создает в нескольких ключевых европейских странах регуляторную, медицинскую, коммерческую инфраструктуру и структуры для доступа на рынок.

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Генеральный директор Revolution Medicines Марк Голдсмит ранее заявлял, что компания стремится сделать препарат доступным как можно шире в мире, хотя процесс различается в зависимости от страны. Три аналитика с Уолл-стрит считают, что компания может справиться с самостоятельным выходом на европейский рынок, несмотря на то, что это ее первый одобренный препарат.

Финансирование и найм

Соглашение Revolution Medicines с Royalty Pharma предусматривает до 2 млрд долларов финансирования на разработку и маркетинг препарата. По мнению аналитиков, это снизило ожидания инвесторов, что компании придется искать партнера для коммерциализации за пределами США.

По данным LinkedIn, за последний месяц компания разместила не менее 50 вакансий в Великобритании и странах Европы, в том числе в Германии, Италии, Франции и Нидерландах. Должности связаны с коммерческой деятельностью и регуляторной экспертизой. Аналитик Stifel Лора Прендергаст ожидает, что пиковые продажи препарата за пределами США, преимущественно в Европе и Японии, составят от 3,2 млрд до 3,3 млрд долларов.

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