В Пакистане правительство поручило пересмотреть действующую формулу ценообразования на лекарственные средства, подчеркнув, что стоимость препаратов нельзя повышать без обоснованных причин. Решение приняли на заседании Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) в Исламабаде, которое возглавил министр по экономическим вопросам Ахад Чима, сообщает Dawn.

Чима поручил чиновникам ускорить рассмотрение нерассмотренных дел по ценам на медикаменты. На встрече сообщили, что оценка таких дел в каждом отдельном случае почти завершена. В заседании также участвовали секретарь здравоохранения Момин Ага, исполнительный директор DRAP Убайдулла Малик и другие высокопоставленные чиновники.

Механизм ценообразования

Чиновники заявили, что DRAP анализирует положения действующей формулы, которые могут препятствовать определению справедливых и точных цен. Министр предложил регулятору рассмотреть подписку на специализированные международные базы данных о ценах на лекарства, чтобы усилить независимую оценку и получить более надежные ориентиры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Чимы, сравнение цен с другими странами может быть полезным, однако в процедуре должны действовать независимые механизмы проверки. Он также подчеркнул, что новый механизм должен быть ориентирован на потребности людей и в то же время не создавать лишних барьеров для импортеров и фармацевтических компаний.

Вакцина и позиция производителей

На заседании проинформировали о достаточном наличии на рынке трехвалентной вакцины против гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. DRAP отозвало дело по этой вакцине, поданное по процедуре hardship, поскольку ее цены контролируются на международном рынке.

Ассоциация фармацевтических производителей Пакистана призвала привлечь отрасль к пересмотру формулы. Ее вице-председатель Усман Шаукат заявил, что доступность лекарств по цене должна сочетаться с их наличием: при длительном замораживании цен производство препаратов может стать нерентабельным из-за роста затрат на активные ингредиенты, упаковку, энергию, перевозку и соблюдение регуляторных требований. Ассоциация предложила предусмотреть в новой формуле четкий механизм периодической корректировки цен, связанный с инфляцией и затратами.

Читай нас в