В США Министерство финансов предложило ограничить американские инвестиции в китайскую биотехнологическую отрасль. Инициатива вызвала дискуссию среди участников американского биофармацевтического сектора о том, насколько ощутимыми эти ограничения будут на практике, сообщает STAT News.

Дискуссия о необходимости ограничений

До появления проекта правила главный спор касался целесообразности таких шагов. Участники обсуждения поднимали вопрос, стоит ли США сосредоточиться на поддержке внутренних исследований и разработок вместо попыток сдерживать развитие китайских биотехнологических компаний. Они также ставили под сомнение возможность замедлить прогресс Китая в этой сфере.

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Исключение для лицензионных соглашений

Теперь дискуссия сместилась на потенциальный эффект предложенного регулирования. По данным издания, проект оказался более жестким, чем ожидали некоторые представители отрасли. В то же время чиновник Министерства финансов заявил, что лицензионные соглашения не будут подпадать под действие ограничений.

Именно это исключение стало центральным пунктом разногласий. Представители биофармацевтической индустрии по-разному оценивают, существенно ли оно повлияет на практические последствия предложенных правил.

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