Индийские регуляторы приказали компании Sun Pharmaceutical Industries, известной как Sun Pharma, прекратить производство, продажу и дистрибуцию офтальмологических препаратов, изготовленных на ее предприятии в штате Ассам. Ограничения будут действовать до тех пор, пока регулятор не признает отчет компании о выполнении требований удовлетворительным, сообщает Channel NewsAsia.

Проверка завода в Ассаме

Центральная организация по стандартизации лекарственных средств Индии и Управление контроля за лекарственными средствами штата Ассам 20 августа распорядились остановить выпуск продукции после совместной проверки предприятия. Инспекторы выявили недостатки в системе, которая должна обеспечивать качество и безопасность препаратов.

10 августа регуляторы направили Sun Pharma требование объяснить нарушения. Не удовлетворившись ответом компании, они приказали прекратить производство, продажу и распространение всех офтальмологических препаратов с этой площадки. По данным Reuters, Sun Pharma уже подала отчет о выполнении требований, и регулятор его рассматривает.

Отзыв сотен партий

Решение регуляторов стало ужесточением мер после того, как в июле Sun Pharma добровольно отозвала около 11 брендов средств по уходу за глазами. В документах, изученных Reuters, также указано, что регуляторы запросили дополнительную информацию относительно отзыва 332 партий офтальмологических суспензий.

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Среди отозванной продукции были глазные капли Lotepred 1% объемом 5 мл, Nepalact OD, Nepalact-Z, Brinzotim объемом 5 мл и Depopred объемом 2 мл. Такие препараты применяют для лечения воспалений, инфекций и хронических заболеваний глаз. По оценке отраслевых экспертов, отзыв мог касаться сотен тысяч флаконов.

Сообщения об инфекциях

В июне Всеиндийское офтальмологическое общество опубликовало рекомендацию по безопасности пациентов, в которой предупредило, что отдельные партии капель Predmet могли быть загрязнены. Секретарь общества Сантош Хонавар сообщил Reuters, что у пациентов, использовавших Predmet, были зарегистрированы случаи инфекций, а исследование запечатанных флаконов выявило загрязнение. По его словам, Sun Pharma также отозвала эти капли.

Офтальмологическое направление обеспечивает около 3% внутренней выручки Sun Pharma, согласно ее годовому отчету за 2025–2026 годы. Ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США приостанавливало поставки компании с завода в Халоле, штат Гуджарат, из-за недостатков контроля загрязнения.

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