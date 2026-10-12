Сингапур планирует ускорить регуляторное рассмотрение инноваций в сфере здравоохранения, чтобы стать одной из наиболее надежных и эффективных площадок региона для клинических исследований и формирования доказательной базы. Министр здравоохранения Онг Е Кун объявил об этих шагах 12 октября, сообщает Channel NewsAsia.

По словам министра, Управление медицинских наук Сингапура (HSA) расширит свою деятельность на всю цепочку создания и внедрения медицинских инноваций — от клинической разработки и регуляторной оценки до оценки медицинских технологий и доступа пациентов к новым продуктам. Сейчас компаниям приходится взаимодействовать с несколькими государственными органами при переходе от исследований к клинической разработке, регуляторной оценке и доступу пациентов.

Параллельная оценка продуктов

HSA и Агентство по эффективности медицинской помощи (ACE) создадут приоритетный механизм для отдельных медицинских продуктов. Он позволит одновременно проводить регуляторную оценку и оценку медицинских технологий.

Сингапур также будет сотрудничать с Великобританией в рамках нового коридора регуляторных инноваций. В нем будут рассматриваться прорывные методы лечения, в том числе предусматривающие использование искусственного интеллекта в разработке лекарств и клинических испытаниях.

По оценке, эти инициативы вместе с планом HSA упростить регуляторное рассмотрение могут сократить срок согласования отдельных клинических исследований III фазы с более низким уровнем риска с 30 до 15 дней. Время до первого решения по оценке медицинской технологии также может сократиться примерно с года до шести-девяти месяцев после регуляторного одобрения.

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Интегрированный регулятор

Ключевые регуляторные направления также передадут под надзор HSA, чтобы создать более понятную систему оценки медицинских инноваций. В сентябре парламент принял закон, определивший HSA интегрированным регулятором в сфере здравоохранения.

На первом этапе, с 1 ноября 2026 года, к HSA перейдут регуляторные функции и персонал Министерства здравоохранения. На втором этапе, до конца 2027 года, HSA должно взять на себя функции и персонал Секретариата советов медицинских специалистов.

Онг Е Кун пояснил, что границы между лекарственными средствами, медицинскими устройствами, услугами, специалистами и медицинской информацией становятся менее четкими. В качестве примера он привел медицинские устройства на основе ИИ, медицинские услуги с применением ИИ и врачей, использующих такие технологии: сейчас на них могут распространяться разные правила и законы.

К первой половине 2027 года HSA также создаст Консультативный совет отрасли здравоохранения. Он объединит представителей индустрии для выявления новых возможностей и рисков, а также подготовки рекомендаций по необходимым компетенциям в сфере медицинских инноваций.

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