Во II фазе эмвистеграст Gilead показал 23% ремиссии с поправкой на плацебо — STAT News
Пероральный препарат эмвистеграст компании Gilead Sciences в исследовании II фазы продемонстрировал 23-процентный уровень клинической ремиссии с поправкой на плацебо у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом. Об этом сообщает STAT News.
Результаты исследования
Пациенты принимали 200 мг эмвистеграста ежедневно в течение 12 недель. По данным издания, результат был статистически значимым и превзошел ожидания аналитиков с Уолл-стрит.
Язвенный колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника. Результаты исследования могут усилить усилия Gilead Sciences по разработке препаратов для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.
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Оценка компании
Старший вице-президент Gilead Sciences по клинической разработке препаратов для лечения воспалительных заболеваний Свати Толе заявила STAT News, что эмвистеграст имеет потенциал стать одним из лучших пероральных препаратов для пациентов с язвенным колитом.
По ее словам, несмотря на наличие других методов терапии, пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника часто имеют стойкие симптомы, а большинство из них не достигает ремиссии.