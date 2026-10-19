Пероральный препарат эмвистеграст компании Gilead Sciences в исследовании II фазы продемонстрировал 23-процентный уровень клинической ремиссии с поправкой на плацебо у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом. Об этом сообщает STAT News.

Результаты исследования

Пациенты принимали 200 мг эмвистеграста ежедневно в течение 12 недель. По данным издания, результат был статистически значимым и превзошел ожидания аналитиков с Уолл-стрит.

Язвенный колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника. Результаты исследования могут усилить усилия Gilead Sciences по разработке препаратов для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

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Оценка компании

Старший вице-президент Gilead Sciences по клинической разработке препаратов для лечения воспалительных заболеваний Свати Толе заявила STAT News, что эмвистеграст имеет потенциал стать одним из лучших пероральных препаратов для пациентов с язвенным колитом.

По ее словам, несмотря на наличие других методов терапии, пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника часто имеют стойкие симптомы, а большинство из них не достигает ремиссии.

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