В Карачи, Пакистан, лабораторные исследования выявили 15 фармацевтических продуктов, признанных некачественными и контрафактными; часть из них также классифицировали как незарегистрированные. Речь идет о препаратах, отобранных инспекторами в аптеках южных и центральных районов города, сообщает The Express Tribune.

Результаты химического анализа

Директор лаборатории тестирования лекарств провинции Синд Сайед Аднан Ризви заявил, что химический состав всех отобранных образцов не соответствовал информации на упаковках. По его словам, в продуктах не обнаружили заявленных активных ингредиентов.

Среди проверенных товаров были антибиотики, обезболивающие, препараты для глаз и ушей, ополаскиватели для рта и средства по уходу за детьми. В частности, в перечне упоминаются Baby Eye Care, Tobramycin Ophthalmic Solution, Total Care Mouthwash, Magic Lotion, Anti Plaque Mouthwash, Denziclor Mouthwash, Happy Tooth Kid Mouthwash, Babycare Ear Cream и Vital Ear Cream.

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Материалы передали инспекторам

Среди названных продуктов также были антибиотики Velosef и Augmentin, обезболивающее Nospa Forte, сироп Mucaine и таблетки Brexin. В письме от 28 октября 2026 года лаборатория классифицировала продукцию как некачественную, контрафактную и частично незарегистрированную в соответствии с пакистанскими законами о лекарственных средствах.

Документ передали провинциальному инспектору по контролю за лекарствами и секретарю Совета контроля качества Синда для дальнейших действий. Ризви предупредил, что некачественные препараты могут не обеспечивать необходимого терапевтического эффекта, а в отдельных случаях — причинить вред пациентам. Особые риски он связал с антибиотиками, отсутствие или недостаточное количество активного вещества в которых может оставить инфекции без надлежащего лечения.

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