В США внесут законопроект для ускорения клинических испытаний — CNBC

Конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс и конгрессмен-республиканец Морган Гриффит планируют внести в США двухпартийный законопроект Faster Clinical Trials Act. Документ должен облегчить пациентам участие в клинических испытаниях и сократить время, необходимое для их запуска, сообщает CNBC.

Сеть исследовательских площадок

Инициатива предусматривает создание сети клинических площадок, которые можно будет повторно использовать для исследований определенных заболеваний или видов лечения. Законопроект также должен побудить производителей лекарств применять компьютерное моделирование на ранних этапах разработки и учесть распространенные причины, по которым Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США приостанавливает клинические исследования.

Документ предлагает расширить испытания по месту оказания медицинской помощи. При таком подходе пациенты могли бы получать экспериментальные препараты у обычного врача, а не ехать в специализированный исследовательский центр. Исследователи могли бы отслеживать их состояние через видеосвязь, электронные медицинские записи или носимые устройства.

Гриффит отметил, что этот подход может быть полезен также для пациентов с хроническими заболеваниями, в частности с болезнью «черных легких». По его словам, некоторым жителям его округа на юго-западе Вирджинии приходится тратить на дорогу в медицинские центры, где проводят исследования, два часа или больше.

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Финансирование и роль FDA

Законопроект предусматривает создание в FDA Центра инноваций в клинических испытаниях, который будет координировать сети исследовательских площадок. Он также определяет задачи для Хаба инноваций в сфере редких заболеваний FDA, в частности предоставляет ему возможность консультировать производителей лекарств по их проблемам и помогать командам агентства, которые оценивают препараты.

Инициатива предусматривает до 75 млн долларов ежегодного финансирования для FDA в течение пяти лет. Сети испытаний должны отдавать приоритет редким и хроническим заболеваниям. Цель документа — сократить расходы на исследования и время набора участников как минимум на 30%.

Интенсивные методы лечения, в частности генную терапию, по-прежнему придется проводить в академических медицинских центрах, заявил Марк Макклеллан из Duke-Margolis Institute for Health Policy. В то же время пациентов после процедур потенциально можно будет дистанционно контролировать дома. Гриффит ожидает, что Палата представителей рассмотрит законопроект не ранее следующего года.

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