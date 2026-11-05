Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) зарегистрировало четыре дозировки таблеток Wegovy — 1,5 мг, 4 мг, 9 мг и 25 мг — для контроля веса. Это первый препарат группы агонистов рецептора GLP-1 в таблетированной форме, одобренный в стране именно для этой цели, сообщает ABC News Australia.

Как действует препарат

Wegovy содержит семаглутид — вещество, имитирующее действие гормона GLP-1, который участвует в регуляции уровня сахара в крови, аппетита и пищеварения. Семаглутид уменьшает чувство голода, усиливает чувство насыщения и замедляет прохождение пищи из желудка.

Таблетки предназначены для взрослых с ожирением или для людей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями, связанными с весом. Их также могут назначать некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы снизить риск тяжёлых проблем с сердцем, в том числе инфаркта или инсульта.

Отличия от инъекций и стоимость

Таблетированную форму необходимо принимать ежедневно натощак, запивая небольшим количеством воды, а после этого в течение 30 минут нельзя есть или пить ничего, кроме воды. Инъекционный Wegovy применяют раз в неделю независимо от приёмов пищи.

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В исследованиях таблетки обеспечивали потерю около 14% массы тела за 64–68 недель, тогда как инъекционная форма — около 15%. Оба формата могут вызывать схожие побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно в начале лечения: тошноту, рвоту, диарею, расстройства пищеварения и запор.

До появления препарата в продаже TGA должно завершить проверку упаковки, производства и розничной цены. Производитель Novo Nordisk планирует сделать таблетки доступными в Австралии до конца года. Официальная цена ещё не объявлена, однако стоимость таблеток для пациентов может быть сопоставима с ежемесячными расходами на инъекции — от 250 до 450 австралийских долларов. Wegovy не субсидируется австралийской Программой фармацевтических льгот для контроля веса.

Регулятор одобрил таблетки в качестве дополнения к низкокалорийному питанию и повышению физической активности. В материале также отмечается, что после прекращения терапии без изменения образа жизни вес может вернуться: в последующем исследовании участники восстановили примерно две трети сброшенного веса в течение года.

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