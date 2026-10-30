На фондовых рынках США 30 октября произошла резкая распродажа технологических акций из-за обеспокоенности инвесторов значительными расходами компаний на разработки в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Channel NewsAsia, глобальный индекс MSCI потерял 1,4%, а инвесторы обратились к американским государственным облигациям как к защитному активу.

Падение технологических компаний

Акции производителя микрочипов Intel упали на 28% после отчетности, которая показала значительные расходы на связанные с ИИ разработки. Компания также заявила о замедлении спроса на персональные компьютеры, которое, по ее оценке, может сохраниться и в следующем году. Акции Amazon снизились на 1,9% после публикации результатов, также показавших значительные расходы на развитие технологий искусственного интеллекта.

Бумаги Alphabet, материнской компании Google, продолжили падение после потери 12,6% днем ранее. Крупные расходы Alphabet на ИИ привели к отрицательному денежному потоку, тогда как ее поисковый бизнес столкнулся с жесткой конкуренцией.

Главный инвестиционный директор Cetera Джин Голдман заявил, что масштабное сжигание денежных средств и высокие капитальные расходы заставляют рынок сомневаться, смогут ли доходы от ИИ оправдать такие затраты.

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Индексы и облигации

По состоянию на 12:09 по восточному времени США индекс Dow Jones снизился на 0,73%, до 51 957,95 пункта. S&P 500 потерял 1,61%, опустившись до 7 595,93 пункта, а Nasdaq Composite упал на 2,61%, до 25 500,67 пункта. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,46%.

На фоне распродажи акций выросли цены американских государственных облигаций. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 4,36 базисного пункта, до 4,945%, а двухлетних — на 5,4 базисного пункта, до 4,602%.

Нефть дорожает, драгоценные металлы дешевеют

Энергетический сектор, напротив, демонстрировал рост после сильных финансовых результатов Exxon Mobil и Chevron. Их акции прибавили соответственно 1,3% и 3%. По данным издания, цены на нефть направлялись к четвертому подряд месячному росту: американская нефть подорожала на 2%, до 104,09 доллара за баррель, а Brent — на 2,4%, до 117,58 доллара.

Биткоин подешевел на 1,8%, до 77 424,37 доллара. Спотовая цена золота упала на 3%, до 3 901,83 доллара за унцию, а серебро потеряло 5,9% — до 49,27 доллара за унцию.

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