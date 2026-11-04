В США технологические акции восстановились во вторник после кратковременной распродажи, которая обеспокоила инвесторов из-за расходов компаний на искусственный интеллект. Индекс Nasdaq, в котором значительную долю занимают технологические компании, вырос по итогам торгов на 0,83%, а S&P 500 прибавил 0,37%. Об этом сообщает The Guardian.

Рост акций производителей чипов

Акции Nvidia выросли на 2,3% после падения в течение четырех торговых сессий. Во вторник также подорожали бумаги других производителей микросхем — Advanced Micro Devices, Broadcom и Micron Technology.

В то же время промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,38%. Это произошло после падения котировок Apple на 1,9%, когда компания опубликовала прогноз маржи хуже ожиданий рынка из-за более высокой стоимости чипов памяти.

Nasdaq завершил понедельник в зоне коррекции

Распродажа акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, началась на прошлой неделе. В октябре Nasdaq продемонстрировал самое большое месячное падение с марта 2025 года, а в понедельник индекс завершил торги в зоне коррекции — на 10% ниже рекордного уровня закрытия, достигнутого 6 октября.

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Настроения инвесторов также поддержало незначительное снижение цен на нефть на фоне возможных новых переговоров с Ираном и Россией. Стоимость нефти Brent во вторник снизилась до 103 долларов за баррель против 117 долларов в конце октября.

Выборы не стали определяющим фактором

Промежуточные выборы в США, проходившие во вторник, не оказали значительного влияния на Уолл-стрит. В то же время инвесторы ожидали, что демократы могут получить как минимум большинство в Палате представителей и, возможно, дополнительные места в Сенате. По их мнению, это может усилить регулирование в сфере искусственного интеллекта.

С начала года S&P 500 вырос на 10%, Nasdaq — на 9%, а Dow Jones — на 7%. Согласно анализу CNBC, охватившему период после промежуточных выборов с 1980 по 2024 год, фондовый рынок обычно рос после завершения выборов, когда уменьшалась неопределенность относительно их результатов.

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