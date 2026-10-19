Азиатские фондовые индексы в понедельник снизились на фоне обеспокоенности инвесторов большими потребностями в финансировании инфраструктуры искусственного интеллекта в преддверии недели корпоративной отчетности. В то же время падение цен на нефть поддержало государственные облигации и фьючерсы на американские акции, сообщает Channel NewsAsia.

Динамика азиатских рынков

Японский индекс Nikkei снизился на 2% после падения на 5,4% на прошлой неделе, когда технологический сектор понес значительные потери. Фондовый рынок Южной Кореи потерял 1,6%, а за предыдущую неделю его падение превысило 14%. Широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии снизился на 0,3%.

Индекс полупроводниковых компаний PHLX на прошлой неделе упал на 11,4%, что стало его самой длинной серией снижения с 2008 года. Экономистка управляющей компании AMP Май Буи отметила, что инвесторы давно беспокоятся, будут ли доходы от ИИ достаточными для компенсации значительных первоначальных инвестиций. По ее словам, рост доходности гособлигаций и расширение корпоративных кредитных спредов повышают стоимость финансирования проектов в сфере ИИ.

Нефть, облигации и отчетность

Фьючерсы на нефть Brent упали на 1,6% — до 108,06 доллара за баррель, а американская нефть подешевела на 0,7% — до 100,70 доллара. Нефть снизилась на фоне сообщений о возможных исключениях из части санкций против России — государства-агрессора. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение еще не принято. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что президенту может потребоваться до 60 дней для оценки экономических последствий такого шага.

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Иран сообщил, что еще один танкер наткнулся на мину в Ормузском проливе. На фоне геополитической напряженности доходность 10-летних облигаций США снизилась на 3 базисных пункта — до 5,0645%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,5%, а на Nasdaq — на 0,8%.

Инвесторы ожидают отчетность Meta, Lam Research, Texas Instruments, SpaceX и Tesla. По оценке Goldman Sachs, пять крупных компаний, развивающих ИИ, в следующем году могут совокупно увеличить капитальные расходы примерно до 1,2 трлн долларов. Также должны отчитаться Netflix, Procter & Gamble, General Motors и GE Aerospace.

Европейские фондовые фьючерсы снижались из-за политической неопределенности во Франции: EUROSTOXX 50 — на 0,4%, DAX — на 0,3%, тогда как фьючерсы на FTSE почти не изменились. Евро потерял 0,2% и опустился до 1,1212 доллара, а золото подорожало на 0,4% — до 4181 доллара за унцию.

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