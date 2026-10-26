В Токио Банк Японии, по ожиданиям аналитиков, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 1,25% по итогам двухдневного заседания, которое завершится в пятницу. В то же время регулятор может подчеркнуть риски превышения инфляцией целевого уровня в 2%, что оставит возможность для повышения ставки уже в декабре.

Ожидания от решения регулятора

Как сообщает Channel NewsAsia, Банк Японии, вероятно, не будет давать четких сигналов относительно точного времени и темпов следующих повышений. Регулятор стремится не допустить чрезмерного ускорения инфляции, но одновременно избежать дестабилизации рынков из-за преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики.

В квартальном отчете, который должен выйти после заседания, центральный банк может несколько повысить прогноз инфляции на следующий финансовый год. Источники Reuters также ожидают, что Банк Японии укажет на приблизительное достижение базовой инфляцией целевого показателя в 2%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшая траектория ставок

После повышений ставки в июне и сентябре Банк Японии, по данным агентства, рассматривает условия кредитования и динамику банковского кредитования. Несмотря на уже проведенное ужесточение политики, финансовые условия в стране остаются мягкими.

Текущая ставка в 1,25% находится в пределах оцененного сотрудниками Банка Японии нейтрального диапазона от 1,1% до 2,5%. Нейтральной считается ставка, которая не сдерживает и не перегревает экономику. Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют повышение ставки до 1,5% в декабре и дальнейшее ужесточение политики примерно ежеквартально.

В сентябре глава Банка Японии Кадзуо Уэда уже сигнализировал о смене фокуса: от стимулирования инфляции после длительного периода сверхмягкой денежно-кредитной политики к удержанию ее вблизи целевого уровня.

Читай нас в