В Токио, Япония, Банк Японии заявил о риске того, что базовая инфляция превысит целевой уровень центробанка в 2%. Глава банка Кадзуо Уэда подчеркнул всё большую важность удержания ценового давления вблизи этого ориентира.

Факторы для цен и экономики

Как сообщает Channel NewsAsia, речь Уэды на встрече японских кредитных союзов зачитал заместитель главы Банка Японии Синъити Утида. Уэда отметил, что на японскую экономику и цены могут влиять напряжённость на Ближнем Востоке, спрос, связанный с искусственным интеллектом, а также колебания валютных курсов.

По словам Уэды, необходимость закрепить базовую инфляцию на уровне около 2% стала важнее, чем прежде. Он также подчеркнул необходимость не допустить, чтобы возможное превышение целевого показателя нанесло ущерб экономике.

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Следующее заседание

Заявление прозвучало в преддверии заседания Банка Японии 29–30 октября. Тогда регулятор должен опубликовать обновлённые квартальные прогнозы экономического роста и инфляции, за которыми участники рынка будут следить в поисках сигналов о сроках следующего повышения ставки.

В прошлом месяце Банк Японии повысил ключевую ставку до максимума за 31 год. Регулятор также сигнализировал, что сосредоточен на предотвращении чрезмерного ускорения базовой инфляции, что указывает на перспективу более жёсткой денежно-кредитной политики.

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