В Японии Банк Японии объявил, что с января 2027 года будет продавать биржевые инвестиционные фонды (ETF) с балансовой стоимостью около 860 млрд иен в год. По приведенному Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters курсу, это около 5,45 млрд долларов США.

Новый темп продаж

Центральный банк решил продавать принадлежащие ему ETF в объеме примерно 0,1% от стоимости торгов на рынке. В Банке Японии отметили, что стоимость этих активов выросла на фондовом рынке.

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Годовой показатель в 860 млрд иен центральный банк определил по балансовой стоимости активов. В сообщении также указан курс 157,85 иены за один доллар США.

Срок продажи активов

По оценке Банка Японии, при новом темпе полная продажа ETF-портфеля займет около 43 лет. Ранее регулятор оценивал этот срок в 112 лет. Изменение темпа продаж должно вступить в силу в январе 2027 года.

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