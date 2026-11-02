В еврозоне банки в третьем квартале 2026 года ужесточили стандарты кредитования бизнеса и потребителей, а спрос на корпоративные и жилищные кредиты снизился. Об этом свидетельствует октябрьский опрос Европейского центрального банка, сообщает Cyprus Mail.

Более строгие требования к заемщикам

Чистый баланс банков, сообщивших об ужесточении критериев одобрения кредитов для предприятий, составил 9%. Это больше 5%, которые прогнозировали более строгие требования в предыдущем раунде опроса. Банки объяснили это прежде всего более высокой оценкой рисков и меньшей готовностью их принимать. Часть респондентов также указала на геополитическую неопределенность и ситуацию на энергетических рынках.

Стандарты для кредитов домохозяйствам на покупку жилья формально не изменились: чистый баланс банков составил 0%. В то же время о повышении требований к потребительским кредитам и другим займам домохозяйствам сообщил чистый баланс в 14% банков. Условия заключенных кредитных договоров стали более строгими во всех категориях, главным образом из-за более высоких процентных ставок. Банки также сообщили о росте доли отклоненных заявок, наибольшем — в сегменте потребительского кредитования.

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Спрос на кредиты падает

Чистый баланс банков, сообщивших о сокращении спроса компаний на кредиты и кредитные линии, составил 6%, хотя ранее они ожидали роста на 4%. Основным фактором стали процентные ставки; меньшее влияние оказали слабый спрос малого и среднего бизнеса на инвестиции и переход к альтернативным источникам финансирования.

Спрос на жилищные кредиты снизился еще заметнее: о падении сообщил чистый баланс в 27% банков против 15% в предыдущем квартале. Среди причин банки назвали высокие ставки, ухудшение потребительского доверия и ожиданий относительно рынка жилья. Спрос на потребительские кредиты сократился в меньшей степени — чистый баланс в 2% банков.

В четвертом квартале банки ожидают дальнейшего ужесточения стандартов для бизнеса, ипотеки и потребительских займов. Они также прогнозируют новое снижение спроса на жилищные кредиты: чистый баланс в 36% респондентов ожидает спада. В опросе, проведенном с 21 сентября по 6 октября 2026 года, приняли участие 159 банков.

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