В Сингапуре базовая инфляция в сентябре замедлилась до 2% в годовом выражении против 2,2% в августе. Снижение объяснили более медленным ростом цен на услуги, розничные и другие товары, а также частный транспорт, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на совместное заявление Денежно-кредитного управления Сингапура и Министерства энергетики, торговли и промышленности.

Динамика цен

Базовый показатель не учитывает расходы на проживание и частный транспорт. В месячном выражении базовые цены в сентябре выросли на 0,1%.

Общая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, снизилась до 2,2% в годовом выражении после 2,3% в августе. За месяц она увеличилась на 0,2%.

Инфляция в секторе услуг замедлилась с 2% до 1,7% из-за меньшего роста стоимости транспортных услуг и более глубокого снижения цен на телекоммуникации. Темпы роста цен на розничные и другие товары уменьшились с 1,8% до 1,2%: цены на мебель снизились, а одежда дорожала медленнее.

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Инфляция частного транспорта снизилась с 7,5% до 7,1%, поскольку цены на автомобили росли медленнее. В то же время инфляция цен на электроэнергию и газ сохранилась на уровне 8,7%.

Прогнозы и риски

Инфляция расходов на проживание выросла с 0,8% до 0,9% из-за более быстрого повышения арендной платы. Продовольственная инфляция поднялась с 2,3% до 2,4% на фоне более высокой инфляции как на необработанные продукты, так и на услуги питания.

Власти ожидают, что в ближайшее время давление импортных издержек останется ощутимым из-за высоких цен на энергоносители и возможного подорожания продовольствия. В 2027 году импортная инфляция должна ослабнуть после затухания последствий временных перебоев в поставках.

Базовая инфляция в 2026 году, согласно прогнозу Денежно-кредитного управления и министерства, составит в среднем от 1,5% до 2%, а в 2027 году — от 1,5% до 2,5%. Общую инфляцию оценивают примерно в 2% в 2026 году и в диапазоне 1,5–2,5% в 2027 году. Риском назвали резкий и продолжительный рост мировых цен на энергию или продовольствие, который может увеличить импортные издержки страны больше, чем ожидалось.

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