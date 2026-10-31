Криптовалютная биржа Binance заявила, что покрыла 90% суммы активов, украденных во время атаки на ее платформу на $6,3 млрд. Для покрытия убытков компания внутренне зарезервировала около $6,34 млрд собственных средств, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Резерв для пользователей

Binance отметила, что частично использовала фонд Secure Asset Fund for Users, или SAFU, для восполнения активов. Это биткоин-резерв объемом $1 млрд, который компания поддерживает для защиты клиентов в случае нарушений безопасности.

Еще 10% суммы приходятся на менее ликвидные токены. В Binance объяснили, что для приобретения таких активов в необходимом объеме может потребоваться больше времени.

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Проверка резервов и вывод средств

Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг в пятницу назвал инцидент «сложной атакой». По его словам, она предполагала использование скомпрометированного ноутбука и вредоносного программного обеспечения, предназначенного для удаления следов активности и усложнения отслеживания и расследования.

Биржа также сообщила, что 31 октября в 00:00 по Гринвичу сделала новый снимок активов в рамках процедуры подтверждения резервов. После публикации полного подтверждения владельцы BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC смогут проверить, что их активы обеспечены как минимум в соотношении 1:1. Binance заявила, что планирует возобновить услуги по выводу средств в воскресенье, 1 ноября.

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