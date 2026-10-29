Компании еврозоны в третьем квартале 2026 года столкнулись с более жесткими условиями банковского кредитования и более высокой стоимостью займов. Об этом свидетельствует последнее исследование Европейского центрального банка о доступе предприятий к финансированию, сообщает Cyprus Mail.

Чистый показатель компаний, сообщивших о повышении процентных ставок по банковским кредитам, составил 46% против 42% в предыдущем квартале. Среди крупных компаний чистый показатель достиг 55%, тогда как среди малого и среднего бизнеса он составил 38%.

Более высокие требования к залогу

Другие расходы на финансирование, включая сборы, комиссии и платежи, также выросли: чистый показатель компаний, сообщивших об этом, составил 27%, хотя кварталом ранее он равнялся 31%. В то же время чистые 14% предприятий сообщили об ужесточении требований к залогу против 10% в предыдущем квартале.

Доступность банковских кредитов ухудшилась сильнее, чем изменились потребности компаний в займах. Чистые 5% фирм сообщили о снижении доступности кредитов по сравнению с 1% кварталом ранее. Для малых и средних предприятий этот показатель составил 5%, а для крупных — 6%.

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Ожидания бизнеса

В то же время чистые 2% компаний заявили о снижении потребности в банковских кредитах, тогда как в предыдущем квартале чистые 2% сообщали о ее росте. Индикатор разрыва между потребностью в банковских займах и их доступностью составил чистые 2% против 3% в предыдущем раунде опроса. Положительное значение этого индикатора означает, что доступность финансирования ухудшается относительно потребностей бизнеса.

Наиболее важным фактором, ограничивавшим доступ к внешнему финансированию, компании назвали общие экономические перспективы: об их негативном влиянии заявили чистые 31% респондентов против 29% ранее. Предприятия также ожидают, что в течение следующих трех месяцев внешнее финансирование станет менее доступным.

ЕЦБ предупредил, что значительное обновление выборки затрудняет сравнение отдельных результатов, в частности ожиданий относительно цен продаж, расходов и инфляции. Опрос проводился с 26 августа по 2 октября 2026 года среди 12 822 предприятий, из которых 93% имели менее 250 работников.

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