Четыре крупнейших банка Австралии держат на счетах без процентов почти 332 млрд долларов клиентских средств. Об этом сообщает ABC News.

По состоянию на июнь Commonwealth Bank имел на таких счетах почти 122 млрд долларов. По состоянию на март Westpac удерживал около 82 млрд долларов, NAB — примерно 67 млрд, а ANZ — около 61 млрд долларов.

Условия для повышенной ставки

По данным сервиса сравнения финансовых продуктов Canstar, после последнего повышения ставки Резервным банком Австралии Commonwealth Bank, NAB, ANZ и Westpac увеличили максимальные ставки по сберегательным счетам на 0,20 или 0,25 процентного пункта.

В то же время это повышение распространялось только на отдельные сберегательные продукты и предусматривало строгие условия. В частности, клиентам необходимо было регулярно пополнять счет или соблюдать требования относительно снятия средств. Если условия не были выполнены, применялась базовая ставка, которую банки удерживали на уровне 0,10%.

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Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей в исследовании розничных депозитов за 2023 год установила, что более 70% клиентов ни разу не выполнили ежемесячные условия для получения повышенной ставки.

Призывы информировать клиентов

Представительница Canstar Салли Тиндалл заявила, что банки могли бы активнее предупреждать клиентов по электронной почте или в сообщениях в конце месяца, если те рискуют не выполнить требования для получения бонусной ставки.

Генеральный директор Австралийской банковской ассоциации Саймон Бирмингем в комментарии ABC News сказал, что банки помогают клиентам получать выгоду от сбережений через уведомления в приложениях и сообщения. По его словам, в течение прошлого финансового года банки выплатили вкладчикам более 120 млрд долларов процентов.

Исследование регулятора также показало, что за последние три года лишь 16% потребителей меняли сберегательный счет, а 11% — транзакционный. Доцент Западносиднейского университета Мишель Калл посоветовала регулярно проверять банковские продукты и внимательно читать их условия, в частности учитывать ограниченный срок действия вводных ставок.

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