Государственный банк Пакистана опубликовал для общественного обсуждения проект правил открытого банкинга. Документ должен способствовать развитию инноваций, усилению конкуренции и расширению доступа к эффективным цифровым финансовым услугам, ориентированным на потребности клиентов, сообщает Dawn.

Обмен данными с согласия клиента

По замыслу регулятора, правила должны предоставить клиентам больше контроля над их финансовыми данными. Они предусматривают безопасный обмен информацией с согласия пользователя, а также возможность инициировать бизнес-платежи через уполномоченных сторонних поставщиков услуг.

Проект обязывает учреждения, ведущие счета клиентов, предоставлять доступ к данным и услугам по инициированию платежей при наличии согласия клиента. Одновременно они должны соблюдать высокие стандарты безопасности и защиты потребителей.

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Защита данных и доступ к финансированию

Государственный банк Пакистана отметил, что данные клиентов, полученные в соответствии с этими правилами, будут храниться и обрабатываться в Пакистане. Исключение возможно, если данные хранятся или обрабатываются поставщиком облачных услуг в соответствии с Рамочной программой аутсорсинга поставщикам облачных услуг.

Регулятор ожидает, что открытый банкинг облегчит цифровые платежи между бизнесами и платежи потребителей в пользу бизнеса. Данные и история транзакций клиентов также могут использоваться для альтернативной оценки кредитоспособности, что должно расширить доступ к финансированию для торговцев и малых и средних предприятий.

Проект правил содержит гарантии защиты данных и конфиденциальности, кибербезопасности, предотвращения мошенничества и защиты прав потребителей. В ходе консультаций регулятор запросил отзывы у финансовых учреждений, финтех-компаний, поставщиков технологий, групп потребителей, ученых и общественности.

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