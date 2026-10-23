Деловая активность частного сектора еврозоны в октябре замедлилась из-за роста расходов на энергию и нового сокращения активности во Франции. Предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global снизился до 51,9 пункта с 53,1 пункта в сентябре.

Показатель оказался ниже ожиданий

Октябрьское значение стало самым низким с июня и оказалось слабее ожиданий аналитиков. Опрошенные Reuters эксперты прогнозировали снижение индекса лишь до 52,7 пункта, сообщает Cyprus Mail.

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Отметка в 50 пунктов отделяет рост от сокращения деловой активности. Таким образом, показатель в 51,9 пункта свидетельствует, что частный сектор еврозоны продолжил расти, но более медленными темпами.

Сфера услуг также замедлилась

Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,0 пункта в сентябре до 51,7 пункта в октябре. Это самый низкий показатель за два месяца. Аналитики ожидали его снижения до 52,5 пункта, поэтому фактическое значение также оказалось слабее прогноза.

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