В Калифорнии экономисты Оуэн Зидар из Принстонского университета и Эрик Цвик из Школы бизнеса Бута Чикагского университета считают, что отмена ограничений Prop 13 на налог на недвижимость могла бы обеспечить штату больше поступлений, чем предложенный разовый налог для миллиардеров. Об этом Fortune сообщает со ссылкой на их статью в The New York Times.

Ограничения действуют с 1978 года

Избиратели Калифорнии одобрили Proposition 13 в 1978 году. Этот закон ограничил налог на недвижимость уровнем 1% от оценочной стоимости, разрешил ежегодное повышение не более чем на 2% и предусмотрел переоценку до рыночной стоимости только после продажи или существенной реконструкции объекта.

После принятия Prop 13 штат стал больше опираться на налоги на доходы, в том числе на прирост капитала. В Калифорнии действует наиболее прогрессивная в США система налогообложения доходов, а максимальная предельная ставка составляет 13,3%. Самый состоятельный 1% налогоплательщиков обеспечивает до половины доходов штата, из-за чего бюджет зависит от колебаний фондового рынка.

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Сравнение с Техасом

По оценкам Зидара и Цвика, владельцы жилой недвижимости в Калифорнии в среднем платят налог в размере 0,8%, что принесло штату $100 млрд в 2025 финансовом году. В Техасе средний показатель составляет 2%.

По мнению экономистов, выравнивание налога в Калифорнии с техасским уровнем более чем удвоило бы совокупные поступления от налога на жилую недвижимость. Они также прогнозируют, что это могло бы снизить цены на жилье примерно на 13%.

В то же время избирателям Калифорнии вскоре предстоит рассмотреть Proposition 40. Инициатива предусматривает разовый налог, эквивалентный 5% активов жителей с состоянием свыше $1 млрд. Профсоюз, продвигающий предложение, заявляет, что оно может принести $100 млрд для компенсации федеральных сокращений расходов на здравоохранение. Критики предупреждают о возможном негативном влиянии на стартапы и оттоке состоятельных людей из штата.

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