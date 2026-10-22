В Нью-Йорке, США, на валютных рынках японская иена в четверг укрепилась на 0,51% — до 157,33 иены за доллар. Инвесторы увеличили спрос на активы-убежища из-за нестабильности фондовых рынков, высоких цен на нефть на фоне затяжной войны на Ближнем Востоке и сомнений относительно будущей доходности инвестиций в искусственный интеллект, сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшая материал Reuters.

Нефть и опасения по поводу ИИ

Нефть марки Brent поднялась до самого высокого уровня с мая после новых атак хуситов в Саудовской Аравии. Это усилило опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможных перебоев с поставками нефти из важного экспортного региона.

Глава отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets Крис Сциклуна отметил, что рынки нервничают из-за искусственного интеллекта, нефти и ситуации во Франции, что вызвало некоторое избегание риска среди инвесторов. Швейцарский франк, который также традиционно считается валютой-убежищем, почти не изменился и составил 0,824 франка за доллар.

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Давление на евро

Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты к корзине других валют, вырос на 0,14% — до 101,82. Евро подешевел на 0,3% — до 1,1198 доллара. Опасения относительно социальной напряженности во Франции и ухудшения ее бюджетных перспектив перевесили тревогу инвесторов по поводу ИИ и усилили давление на европейскую валюту.

Разница между доходностью 10-летних государственных облигаций Франции и Германии достигла 177,7 базисного пункта — максимального значения с 2011 года. Фунт стерлингов ослаб на 0,18% до 1,337 доллара, австралийский доллар — на 0,21% до 0,7012 доллара. Биткоин снизился на 3,2% — до 81 929 долларов.

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