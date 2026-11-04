В США фьючерсы на фондовые индексы и азиатские рынки снизились после появления первых результатов промежуточных выборов, которые указывали на вероятный значительный успех Демократической партии. Как сообщает The National, фьючерсы на S&P 500 потеряли 1,06%, на Nasdaq 100 — 1,9%, а на Dow Jones — 0,7%.

Реакция рынков

Доллар США ослаб по отношению к валютам стран G10. В то же время американские государственные облигации подорожали: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на семь базисных пунктов — до 4,89%, свидетельствуют данные Bloomberg.

Старший стратег Nomura Holdings Эндрю Тайсгерст заявил, что ранние сообщения и прогнозные рынки свидетельствовали о росте вероятности «синей волны» — крупной победы Демократической партии на выборах. По его словам, такой сценарий обычно негативен для доллара и позитивен для американских гособлигаций.

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Инвесторы опасались, что контроль демократов над Палатой представителей и усиление их позиций в Конгрессе могут означать более жесткое регулирование и более тщательный надзор за технологическими секторами, в частности компаниями в сфере искусственного интеллекта. Главный инвестиционный стратег Saxo в Сингапуре Чару Чанана отметила, что рынки учитывают вероятность более сильного, чем ожидалось, результата демократов, который может снизить ожидания относительно дальнейшего фискального стимулирования.

Падение в Азии

Индекс MSCI Asia-Pacific без Японии снизился на 0,5%. Южнокорейский Kospi упал на 3,6%, потеряв предыдущее повышение более чем на 3%. Японский Nikkei снизился на 3,5%, гонконгский Hang Seng — на 0,22%, а китайский Shanghai SE — на 0,21%.

Предварительные результаты выборов

CNN и CBS прогнозировали, что демократы получат контроль над Палатой представителей. Для большинства им нужно было отобрать у республиканцев три места, и первые результаты показали, что партия превысила этот порог. По данным Associated Press по состоянию на 21:45 по вашингтонскому времени, демократы имели 45 прогнозируемых мест в Сенате, республиканцы — 36, а результаты еще 19 гонок оставались неизвестными. Демократам необходимо 51 место для большинства в Сенате.

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