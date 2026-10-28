Федеральная резервная система США, как ожидается, не будет менять процентные ставки на заседании в среду — последнем перед промежуточными выборами в Конгресс. В случае паузы ставки останутся на одном из самых высоких предвыборных уровней более чем за 20 лет, сообщает The Guardian.

Инфляция превышает целевой уровень

В прошлом месяце ФРС повысила ставки впервые с 2023 года, сославшись на рост инфляции. Целевой показатель центробанка составляет 2%, однако на протяжении большей части года годовая инфляция в США превышала 3%.

В сентябре инфляция выросла до 3,7% после 3,4% в августе. Процентные ставки влияют на стоимость кредитов, в том числе по кредитным картам и ипотеке, а также на доходность отдельных сберегательных счетов. В периоды высокой инфляции повышение ставок может замедлить рост цен.

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В преддверии выборов

Дональд Трамп раскритиковал сентябрьское повышение и заявил, что процентные ставки в Соединенных Штатах должны быть на уровне 1% или ниже. Несколько руководителей ФРС в последние недели допускали возможность паузы, хотя большинство экономистов ФРС прогнозирует еще одно повышение до конца года.

Профессор экономики Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета Николас Экономидес считает, что близость выборов делает радикальные действия ФРС менее вероятными. По его словам, повышение ставок не может самостоятельно устранить инфляцию, вызванную перебоями в поставках товаров, и в таких условиях способно затормозить экономику.

Как отмечает издание, рост цен в этом году в значительной степени связывают с войной на Ближнем Востоке с Ираном и закрытием Ормузского пролива. В начале недели стоимость нефти кратковременно превысила 117 долларов за баррель — это был самый высокий показатель более чем за шесть месяцев.

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