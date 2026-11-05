В Карачи председатель Федерального управления доходов Пакистана (FBR) Рашид Махмуд Лангриал заявил, что правительство страны намерено постепенно отменить сверхналог. Как сообщает Dawn, ставку этого налога уже снизили на два процентных пункта.

Постепенная отмена налога

По словам Лангриала, работа над постепенной ликвидацией сверхналога уже началась. Выступая перед членами Ассоциации торговли и промышленности Коранги (Kati), он подчеркнул, что FBR стремится усовершенствовать налоговую систему и облегчить взаимодействие с бизнесом.

Глава FBR также объявил о намерении открыть офис ведомства в ассоциации Kati. Он будет заниматься налоговыми вопросами промышленников в промышленной зоне Коранги. Кроме того, FBR планирует распространить работу своей службы поддержки из Карачи на Суккур.

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Вопросы импорта и контроля

Лангриал сообщил, что ведомство будет консультироваться с заинтересованными сторонами по поводу недостатков системы импорта сырья. Согласно пресс-релизу Kati, FBR также проведет встречи для решения проблем приграничной торговли, с которыми сталкивается кожевенная промышленность.

Отдельно он обсудил возможность внедрения для фармацевтической отрасли модели, аналогичной той, которую применяет Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана, чтобы сделать систему Track and Trace более эффективной. Лангриал призвал представителей промышленности и бизнеса сотрудничать с FBR в выявлении и пресечении уклонения от уплаты налогов.

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