Денежно-кредитное управление Гонконга в Китае оставило базовую процентную ставку без изменений — на уровне 4,25%. Решение приняли после того, как Федеральная резервная система США сохранила свои ставки на прежнем уровне, сообщает Channel NewsAsia.

Привязка к доллару США

Денежно-кредитная политика Гонконга тесно связана с американской из-за валютной привязки гонконгского доллара к доллару США. Курс местной валюты поддерживается в диапазоне от 7,75 до 7,85 гонконгского доллара за один доллар США.

Последний зафиксированный курс гонконгского доллара составил 7,8452 за доллар США.

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Неопределенность относительно ставок США

В Денежно-кредитном управлении Гонконга отметили, что дальнейшие корректировки ставок в США остаются неопределенными. Они будут зависеть от инфляции, ситуации на рынке труда и других экономических показателей и могут влиять на процентную среду в Гонконге.

Регулятор также указал, что перспективы гонконгского доллара и межбанковских ставок могут меняться в зависимости от интереса рынка к операциям carry trade, спроса и предложения гонконгской валюты, активности на рынках капитала и сезонных факторов.

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