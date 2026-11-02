В Японии министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что власти готовы принять меры в случае неупорядоченных или чрезмерно спекулятивных движений на валютном рынке. По ее словам, Токио часто координирует действия и обсуждает ситуацию с Вашингтоном.

Координация с США

Катаяма подчеркнула, что Япония будет действовать в соответствии с совместным заявлением с американской стороной. Она сказала это накануне промежуточных выборов в США, которые должны определить контроль над обеими палатами Конгресса.

Как сообщает The Japan Times, опросы и рынки прогнозов указывали на вероятное получение демократами контроля над Палатой представителей, тогда как исход борьбы за Сенат оставался менее определенным. Издание отметило, что полный контроль демократов над Конгрессом мог бы ограничить фискальную повестку президента США Дональда Трампа и повлиять на доходность американских гособлигаций, доллар и курс иены.

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Курс иены

Министр также заявила, что опасения из-за слабости японской валюты разделяют Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она сослалась на их общение во время саммита лидеров в сентябре и отметила, что рыночная ситуация улучшилась по сравнению с периодом, когда курс превышал 160 иен за доллар.

В понедельник утром в Токио японская валюта торговалась примерно на уровне 157,84 иены за доллар. Катаяма подчеркнула, что для японских властей важно не допустить чрезмерной волатильности, спекулятивных операций и неупорядоченных движений на рынке.

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