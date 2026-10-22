В Японии инвесторы пятую неделю подряд продавали иностранные облигации, что стало самой длительной серией продаж за четыре года. Рост доходности японских государственных облигаций побуждает участников рынка пересматривать распределение активов в пользу внутреннего рынка, сообщает Channel NewsAsia.

Продажи иностранных бумаг

По данным Министерства финансов Японии, по состоянию на 17 октября японские инвесторы продали иностранные долгосрочные облигации на чистую сумму 161,6 млрд иен, или около 1,02 млрд долларов. Это был наименьший недельный объем продаж в рамках нынешней пятинедельной серии. Также они продали краткосрочные иностранные векселя на 156,9 млрд иен.

За пять недель чистый объем продаж иностранных долгосрочных облигаций достиг примерно 3,43 трлн иен. С начала года он составляет 5,18 трлн иен — это наибольший показатель за аналогичный период с 2022 года.

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Изменение инвестиционных приоритетов

Доходность базовых десятилетних японских государственных облигаций с начала года выросла более чем на 80 базисных пунктов. В то же время недавний спрос на безопасные активы отвел ее от максимума за три десятилетия, зафиксированного в октябре.

Темпы продаж иностранных бумаг замедлились после снижения доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних американских государственных облигаций отступила примерно на 27 базисных пунктов от максимума за 24,5 года — 5,3645%.

Японские банки были главными продавцами иностранных облигаций в этом году. Компании по страхованию жизни, напротив, заявляли о намерении сохранить или нарастить покупки внутренних облигаций во второй половине финансового года. В то же время японские инвесторы приобрели иностранные акции на чистую сумму 128,3 млрд иен, а нерезиденты третью неделю подряд покупали японские долгосрочные облигации — на 1,45 трлн иен.

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