Основные фондовые индексы США выросли во вторник, 20 октября, на фоне рекордного уровня сектора здравоохранения и снижения цен на нефть. По состоянию на 10:31 по восточному времени индекс Dow Jones прибавил 1,22% — до 52 599,29 пункта, S&P 500 вырос на 0,70%, до 7 744,72 пункта, а Nasdaq Composite повысился на 0,59%, до 26 585,47 пункта.

Как сообщает Channel NewsAsia, рынок продолжил восстановление после роста S&P 500 и Nasdaq в понедельник. На прошлой неделе технологические акции резко дешевели, в частности из-за опасений относительно долговой нагрузки CoreWeave и стоимости финансирования развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Динамика секторов

Большинство компаний в составе S&P 500 росло. Сектор здравоохранения прибавил 1,8%, а финансовый сектор — 1%. Энергетические компании возглавили снижение, тогда как нефть Brent торговалась на 1,3% ниже после достижения почти пятимесячного максимума ранее в тот день.

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Акции Meta Platforms потеряли около 2%, что потянуло вниз сектор коммуникационных услуг. Бумаги компаний, связанных с искусственным интеллектом, торговались без существенных изменений или росли: CoreWeave прибавила 1,6%, а Philadelphia Semiconductor Index повысился на 0,4%.

Корпоративные отчеты

Акции Equifax выросли на 9,6% после того, как компания отчиталась о прибыли за третий квартал выше ожиданий аналитиков. Бумаги 3M прибавили 5,3%: компания сообщила о расширении партнерства с Amazon в сфере дата-центров, выдала варрант дочерней структуре Amazon на приобретение акций 3M на сумму более 521 млн долларов и повысила прогноз годовой прибыли.

В то же время акции General Motors упали на 5,3% после прогноза годовой прибыли ниже ожиданий аналитиков, а Steel Dynamics потеряла 1% из-за прибыли за третий квартал, не оправдавшей прогнозов. Инвесторы также ожидали квартальных результатов SpaceX и Netflix после закрытия торгов, а также отчетов Meta Platforms и Tesla, запланированных на среду.

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