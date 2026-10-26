26 октября Индонезия объявила о новых мерах по противодействию возможным манипуляциям на фондовом рынке. Индонезийская фондовая биржа планирует привлечь независимых участников в комитет, составляющий список акций с высокой концентрацией собственности, сообщает Channel NewsAsia.

Независимые участники комитета

Помимо представителей органов надзора за рынком капитала, в комитет должны войти индонезийские ученые и Ф. Чепмен Тейлор как представитель иностранных инвесторов. Тейлор ранее был партнером инвестиционной компании Capital Group, а сейчас консультирует суверенный фонд Индонезии Danantara.

Руководитель надзора за рынком капитала финансового регулятора Хасан Фавзи призвал биржу усилить механизмы и методологию контроля за торгами. Речь, в частности, идет о выявлении нетипичных операций, скоординированной торговли и оперативном реагировании на такие случаи.

Расследования и блокировка счетов

По словам главы Индонезийской фондовой биржи Джеффри Хендрика, с ноября биржа будет начинать расследования в случае выявления возможной скоординированной торговли для манипулирования ценами акций. Она также сможет замораживать счета инвесторов, вызывающих подозрения.

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Ранее биржа преимущественно предупреждала инвесторов о необычной рыночной активности при резких колебаниях стоимости акций, требовала объяснений от компании, а затем могла временно приостановить торги ее бумагами.

На прошлой неделе биржа также сообщила, что со 2 ноября будет исключать из основного джакартского индекса акции компаний с высокой концентрацией собственности. Текущий список охватывает 80 компаний.

Реакция на предупреждение MSCI

Ранее в октябре MSCI заявила, что может перевести индонезийский рынок в категорию standalone из-за недостаточных, по ее мнению, мер против скоординированной торговли и непрозрачности операций. Сейчас MSCI относит Индонезию к развивающимся рынкам. Предупреждение вызвало крупнейшую в истории страны двухдневную распродажу акций 16 и 19 октября, после которой главный индекс опустился до минимума с 2020 года, а затем восстановился.

Индонезия также продлила до июня 2027 года действие правила, позволяющего компаниям выкупать собственные акции без одобрения общим собранием акционеров. В то же время такие операции должны соответствовать требованиям к минимальной доле акций в свободном обращении.

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