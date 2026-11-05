Инфляция на Филиппинах достигла 7,8% — Channel NewsAsia

Годовая инфляция на Филиппинах в октябре достигла 7,8%, что стало самым высоким показателем за 44 месяца. Одним из главных факторов стали высокие цены на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Channel NewsAsia.

Новый показатель превысил прогноз аналитиков на уровне 7,6%. В последний раз более высокую инфляцию в стране фиксировали в феврале 2023 года, когда она составляла 8,6%.

Рост стоимости транспорта

Главный статистик Филиппин Деннис Мапа заявил, что ключевой причиной ускорения инфляции в октябре стал рост транспортных расходов на 20% по сравнению с сентябрём.

Филиппины зависят от импорта нефти, поэтому рост мировых цен на энергоносители существенно влияет на внутренние расходы. Дополнительным фактором стало падение курса филиппинского песо до рекордно низких уровней, что увеличило расходы на перевозки, производство электроэнергии и доставку продовольствия.

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Реакция центробанка

С начала года инфляция на Филиппинах составляет 5,6%, что превышает целевой диапазон правительства от 2% до 4%. Мапа также указал на риски для поставок продовольствия из-за засушливого периода Эль-Ниньо и дальнейшего подорожания энергетических товаров.

За две недели до публикации данных центральный банк страны повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,50%. Регулятор объяснил решение необходимостью ужесточения денежно-кредитной политики из-за более широкого ценового давления и рисков дальнейшего роста инфляции.

На прошлой неделе песо опустился до 64 песо за доллар США. Президент Фердинанд Маркос призвал граждан не паниковать и связал проблемы с валютным курсом с ростом цен на нефть. Он заявил, что страна располагает достаточными валютными резервами и инструментами для защиты песо.

Экономика Филиппин в апреле—июне выросла на 2,3%, что стало самым низким показателем с четвёртого квартала 2009 года, если не учитывать пандемийные годы.

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