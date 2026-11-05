Инфляция в Швеции в октябре замедлилась до 1,1% — The Local Sweden
В Швеции инфляция по показателю CPIF в октябре замедлилась до 1,1%, свидетельствует предварительная оценка Статистического управления Швеции. CPIF — это индекс потребительских цен без учета влияния процентных ставок. В сентябре показатель составлял 1,5%, а целевой уровень Риксбанка — 2%.
Показатель оказался ниже ожиданий рынка
Как сообщает The Local Sweden, рынок ожидал, что инфляция в октябре составит 1,4%. О таком прогнозе сообщало агентство Bloomberg. Фактический показатель оказался ниже ожиданий участников рынка.
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Базовая инфляция также снизилась
Инфляция без учета цен на энергоносители также замедлилась — с 0,5% в сентябре до 0,1% в октябре.
Новые данные были опубликованы на следующий день после того, как Риксбанк принял решение повысить ключевую процентную ставку до 2%. В материале отмечается, что октябрьское замедление инфляции было более быстрым, чем прогнозировал рынок.