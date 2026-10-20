Годовая инфляция в Канаде в сентябре 2026 года ускорилась до 3,1% после 3,0% в августе. Одним из главных факторов стали более высокие цены на бензин и топочный мазут, сообщает OilPrice со ссылкой на Statistics Canada.

Энергоносители дорожали быстрее

Бензин в сентябре стоил на 27,8% дороже, чем годом ранее, тогда как в августе годовой рост составлял 22,8%. Это произошло несмотря на переход на более дешевую зимнюю топливную смесь. Цены на топочный мазут и другие виды топлива выросли на 57,8% в годовом выражении — после 43,7% в августе.

Больше всего это затронуло Атлантическую Канаду, где многие домохозяйства отапливаются топочным мазутом. Общий индекс цен на энергоносители вырос на 19% против 15,4% в августе, а транспортные расходы повысились на 8,4%.

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Продукты и жилье

В то же время продовольственная инфляция замедлилась до 1,7% — это наименьший годовой прирост с мая 2024 года. Свежие овощи подешевели на 2,9%, сахар и кондитерские изделия — на 2,7%. Цены на говядину выросли на 8,7%, что меньше августовских 11%. При этом с сентября 2020 года продукты в Канаде в целом подорожали на 33%.

Расходы на жилье выросли на 1,8% после 1,5% в августе. В частности, страхование жилья и ипотеки подорожало на 4,9%, обслуживание и ремонт жилья — на 1,2%. Арендная плата выросла на 2,8%, а расходы на ипотечные проценты снизились на 0,2%.

Показатель инфляции оказался ниже ожидаемых 3,2%. С учетом сезонных факторов цены в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом. Банк Канады должен принять решение по ставке 28 октября; его ключевая ставка на момент публикации данных составляла 2,25%.

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