Годовая инфляция в Южной Корее в октябре замедлилась до 2,8% после 2,9% в сентябре. Показатель почти совпал с прогнозом опрошенных Reuters экономистов, ожидавших роста потребительских цен на 2,85%, сообщает Channel NewsAsia.

Динамика цен

Согласно правительственным данным, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2% в месячном выражении. В сентябре месячный рост составил 0,3%.

Несмотря на замедление темпов роста цен, инфляция в стране все еще превышает целевой уровень Банка Кореи, установленный на уровне 2%.

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Ожидания по ставке

На фоне высоких мировых цен на энергоносители и роста задолженности домохозяйств рынок ожидает, что Банк Кореи повысит ставки в ближайшие месяцы. Как отмечает источник, регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляционного давления.

Отдельный опрос показал, что консенсус-прогноз предполагает максимальный уровень ключевой ставки в 3,5%. Он учитывает одно повышение в ноябре и еще одно — в первом квартале 2027 года.

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