Центральный банк Нигерии предоставил JP Morgan предварительное одобрение на создание в стране мерчант-банка JP Morgan Merchant Bank Nigeria Limited.

Планируемые услуги

Учреждение планирует предоставлять услуги оптового банковского обслуживания, работать на рынках капитала и заниматься консультированием. Как сообщает Premium Times Nigeria, предварительное одобрение является первым этапом лицензирования и не означает получения окончательной банковской лицензии.

Для начала работы JP Morgan еще предстоит пройти регуляторные процедуры, в частности зарегистрироваться в Комиссии по корпоративным делам Нигерии и получить операционные разрешения. Банк уже много лет имеет в Нигерии представительство.

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Руководство и лицензирование

Центробанк также одобрил кандидатуру Адедапо Олагунджу на должность управляющего директора будущего банка. Латтера Кевин Джордж, Нзела Чинедум Изунванне и Саид Габриэль Муртаза были согласованы в качестве неисполнительных директоров.

Глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что регулятор стремится построить стабильную, конкурентную и международно связанную финансовую систему, способную поддерживать инвестиции и экономический рост.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что JP Morgan внес в центробанк 50 млрд найр — около 38 млн долларов. По данным агентства, банк рассчитывает получить лицензию до конца года или в начале 2027 года, если получит все необходимые согласования.

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