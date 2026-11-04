Кипр будет добиваться продления действия сниженных ставок акциза на моторное топливо до марта 2027 года. Об этом после заседания кабинета министров заявил министр финансов Макис Керавнос, сообщает Cyprus Mail.

Действующее снижение акциза должно завершиться в конце ноября. По словам Керавноса, вопрос о его продлении вынесут на рассмотрение кабинета министров. Власти также ежедневно отслеживают цены и стоимость жизни, оценивая, каким группам граждан может понадобиться дополнительная помощь.

Доходы от НДС

Керавнос отверг утверждения о так называемом инфляционном НДС. По его мнению, рост поступлений от налога на добавленную стоимость связан прежде всего с увеличением потребления, а не с усилением налоговой нагрузки из-за инфляции.

Министр заявил, что правительство снижало НДС на ряд товаров первой необходимости, электроэнергию и другие энергетические товары. Более высокий уровень потребления он связал с наличием у населения доходов, которыми можно свободно распоряжаться, в том числе благодаря социальной политике государства.

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Резервы и энергетический кризис

Министр финансов также защитил фискальную политику правительства после объявления профицита бюджета. По его словам, накопленные резервы и сокращение государственного долга помогают Кипру противостоять экономической и геополитической неопределенности и поддерживать инвестиционный кредитный рейтинг.

В качестве примеров использования резервов Керавнос привел расходы в несколько миллионов евро на реагирование на вспышку ящура и лесные пожары в районе Лимасола. По его словам, эти расходы не были предусмотрены первоначальным бюджетом.

Керавнос признал, что энергетический кризис в Европе и мире продолжает повышать расходы домохозяйств и предприятий и способствовать инфляции. Он также сообщил, что Кипр ожидает ответа Европейской комиссии на запрос о дальнейшем снижении специального акциза на отопительное топливо.

Отдельно министр заявил, что 23% государственного бюджета направлено на социальную политику. Он опроверг сокращение государственных инвестиций и объяснил задержки в реализации части инфраструктурных проектов проблемами, унаследованными нынешней администрацией.

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