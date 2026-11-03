Китайские регуляторы объявили о новых мерах по стабилизации фондового рынка, в том числе о своп-операциях с финансовыми учреждениями, которые могут обеспечить вливание более 100 млрд юаней, или около 15 млрд долларов США. Народный банк Китая сообщил, что аукцион в рамках этого механизма состоится во вторник.

Поддержка ликвидности

Как сообщает Channel NewsAsia, это будет третье применение инструмента ликвидности, созданного два года назад. Он позволяет брокерским компаниям, страховщикам и фондам получать ликвидность для покупки акций. По данным центробанка, заявки на свопы на сумму более 100 млрд юаней уже подала 31 брокерская и фондовая компания.

Предыдущие такие операции Народный банк Китая проводил в октябре 2024 года и январе 2025 года. Тогда в рынок в совокупности направили 105 млрд юаней.

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Изменения для выкупа акций

Центробанк также заявил, что механизм повторного кредитования для финансирования выкупа и приобретения акций переведут из временного в постоянный режим. Ставку по расширенной программе снизили с 1,25% до 1%.

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг призвала крупные компании, входящие в ключевые индексы, и ведущие технологические фирмы активнее выкупать собственные акции и поддерживать рыночную капитализацию. Регулятор также намерен поощрять вновь созданные биржевые фонды быстрее формировать портфели акций, а управляющих фондами — покупать ценные бумаги во время спада.

Меры объявили после того, как индекс CSI 300 в октябре потерял 8,5% — это стало его худшим месяцем с начала 2016 года. В понедельник Шанхайский композитный индекс вырос на 1,1%, продемонстрировав наибольший однодневный рост с 27 августа.

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