На китайском фондовом рынке усилилась распродажа акций технологических компаний: инвесторы все больше сомневаются, что значительные расходы корпораций на искусственный интеллект превратятся в устойчивую прибыль. Об этом сообщает CNBC.

По словам главы China Market Research Group Бенджамина Кавендера, технологический сектор остается светлой точкой китайской экономики, однако рыночные ожидания и оценки компаний опередили их фундаментальные показатели. По его мнению, коррекция была вероятной.

Инвесторы ждут результатов от ИИ

Главный рыночный стратег JPMorgan Asset Management в Азиатско-Тихоокеанском регионе Тай Хуэй заявил, что инвесторы хотят увидеть, как китайские технологические гиганты превратят инвестиции в ИИ в прибыль. Он также отметил, что несколько первичных публичных размещений компаний в сфере ИИ сначала вызвали значительный спрос, но позднее энтузиазм инвесторов угас.

На сектор также влияют длительный спад на рынке недвижимости Китая и слабое потребление. Это оказывает давление на рекламный бизнес и электронную коммерцию крупных интернет-платформ. Старший советник по акциям Union Bancaire Privée Вей-Серн Линг предупредил, что рост расходов на ИИ может дополнительно давить на ближайшие финансовые результаты компаний, тогда как перспективы монетизации таких инвестиций остаются неопределенными.

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Рост CATL не обеспечил сопоставимого увеличения прибыли

Давление заметно и среди производителей батарей. В третьем квартале CATL увеличила выручку примерно на 59%, тогда как чистая прибыль выросла лишь примерно на 15%. На прибыльность компании влияют конкуренция, изменение структуры продукции, а также изменения в налогах и возмещениях. Кавендер назвал ключевой проблемой CATL разрыв между темпами роста и прибыльностью.

В то же время не все технологические компании Китая имеют одинаковые риски. Главный инвестиционный директор KraneShares Брендан Агерн отметил, что компании площадки STAR Board Шанхайской фондовой биржи выигрывают от расходов китайских и американских технологических гигантов на полупроводники. Напротив, акции, торгующиеся в Гонконге, больше зависят от внутреннего потребления из-за значительной доли ориентированных на потребителей интернет-платформ.

Председатель совета директоров и главный инвестиционный директор Rayliant Global Advisors Джейсон Сю заявил, что крупнейшим фактором падения китайских акций является распродажа на американском рынке. По мнению Кавендера, для устойчивого восстановления китайскому сектору необходимы стабилизация прибыли, более понятная отдача от инвестиций в ИИ и более сильный внутренний спрос.

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