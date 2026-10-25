Китайский фондовый рынок потерял $3,5 трлн стоимости от пикового уровня в мае. На прошлой неделе распродажа акций усилилась: основной материковый индекс CSI 300 вошел в медвежий рынок, а технологический индекс в Гонконге приблизился к потере всего прироста, достигнутого после масштабного пакета поддержки экономического роста Пекина два года назад.

Как сообщает The Japan Times, инвесторов беспокоят затяжное снижение потребления и жесткая ценовая конкуренция между компаниями. Это оказывает давление на прибыль бизнеса в различных секторах — от банков и производителей электромобилей до разработчиков моделей искусственного интеллекта.

Пересмотр прогнозов прибыли

Консенсусные прогнозы прибыли на 2026 год для компаний, входящих в индекс MSCI China, с конца марта снизились более чем на 4%. Для Hang Seng Tech Index, где преобладают китайские интернет-компании, вовлеченные в ценовую конкуренцию в электронной коммерции, ожидания по прибыли упали более чем на 13%.

Компании MSCI China, которые уже опубликовали отчетность, в среднем не дотянули до консенсусных прогнозов на 9%. По расчетам источника, это может стать вторым худшим квартальным отклонением от ожиданий за два года. В частности, производитель батарей CATL не оправдал ожиданий по прибыли, China Mobile сообщила о падении чистой прибыли за январь–сентябрь на 8% в годовом выражении, а Ganfeng Lithium Group также не достигла прогнозов из-за снижения цен.

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Осторожная политика Пекина

Давление на прибыль вынуждает часть компаний искать финансирование на фондовом рынке. Alibaba Group Holding, в частности, провела дополнительную продажу акций на $10 млрд, что размыло стоимость долей действующих акционеров.

В то же время объемы торгов на материковом фондовом рынке Китая держатся вблизи минимума с июля прошлого года, а объем маржинальных сделок сократился до самого низкого уровня за год. Власти уже привлекали государственные фонды, известные как «национальная команда», чтобы сдержать падение котировок.

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,5% в годовом выражении. Как отмечает издание, соответствие темпов роста правительственной цели за первые девять месяцев года дает властям больше причин придерживаться постепенной поддержки экономики без масштабных стимулов.

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